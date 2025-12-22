Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Winterberg (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, um 19:20 Uhr, kam es zu einer fahrlässigen Körperverletzung in Winterberg-Hildfeld. Ein 7-jähriges Mädchen befand sich auf einem Verbindungsweg zwischen dem dortigen Spielplatz und der Straße In der Menke. Dem Mädchen sollen ein Mann, eine Frau und ein Kind zusammen mit einem kleinen schwarzen Hund entgegengekommen sein. Der Hund sei angeleint gewesen. Er biss das 7-jährige Mädchen, sodass dieses leicht verletzt wurde. Der Hundehalter soll sich anschließend nach dem Wohlergehen des Mädchens erkundigt haben. Zu Hause schilderte das Mädchen den Vorfall ihrer Mutter. Die Mutter suchte daraufhin die Polizeiwache in Winterberg auf. Nähere Erkenntnisse zu den Personen sowie dem Hund liegen derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981- 90200 in Verbindung zu setzen.

