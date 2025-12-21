Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B55

Eslohe (ots)

Am 21.12.2025 gegen 15:20 Uhr ereignete sich auf der B55 zwischen Reiste und Nichtinghausen ein Verkehrsunfall. Ein Pkw, besetzt mit einer 26jährigen Frau aus Meschede, kollidierte mit einem entgegenkommenden landwirtschaftlichen Fahrzeug. Die Fahrerin des Pkw wurde dabei tödlich verletzt. Der 38jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ist eingesetzt, zusätzlich wurde ein Rekonstruktionsgutachten in Auftrag gegeben. Die B55 musste an der Unfallstelle für den Einsatz der Rettungskräfte und die anschließenden Maßnahmen voll gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich noch einige Stunden andauern.

