Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche zünden mobile Toilette an

Reilingen (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf, dass auf dem Gelände er Friedrich-von-Schiller-Schule in Reilingen ein mobiles Toilettenhäuschen angezündet worden sei. Die Freiwillige Feuerwehr Reilingen konnte den offensichtlich mutwillig verursachten Brand zügig löschen. Hinweise auf den oder die Täter konnten zunächst nicht erlangt werden.

Gegen 20:45 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Hockenheim einen erneuten Brand des Toilettenhäuschens fest. Zudem wurden drei Jugendliche erkannt, welche offensichtlich das Feuer verursacht hatten und bei Erkennen der Polizei flüchtig gingen. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnte letztlich ein 15-Jähriger einer Kontrolle unterzogen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er seiner Mutter überstellt.

Der entstanden Sachschaden ist noch unklar. Die Ermittlungen zum Tatablauf und den beiden anderen Jugendlichen hat das Polizeirevier Hockenheim aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

