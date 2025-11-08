Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw-Fahrer fährt unter Drogeneinfluss und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, meldete ein Zeuge, welcher mit seinem Pkw die Jungbuschbrücke in Richtung MA-Neckarstadt unterwegs war, einen auffällig fahrenden Pkw. Der 23-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges, ein blauer Mitsubishi, hatte zunächst den Zeugen beim Überholen beinahe touchiert und anschließend ohne ersichtlichen Grund stark abgebremst. Kurz nach der Brücke fuhr der junge Mann in den Gegenverkehr. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten, um eine drohende Kollision zu verhindern, auf den Gehweg ausweichen. Anschließend fuhr er über die Untermühlaustraße weiter in Richtung Hafenbahnstraße. In der Boveristraße touchierte dieser beinahe eine Leitplanke. Eine zwischenzeitlich verständige Polizeistreife konnte den Mitsubishi-Fahrer schließlich in der Oberen Riedstraße anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung fest. Der junge Mann räumte zudem ein, Marihuana konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte dies. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Zeugen oder Geschädigte, welche Angaben zur Fahrweise des 23-Jährigen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell