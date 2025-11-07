POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall - Pkw contra Fußgängerampel - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Gegen 21:30 Uhr kam es an der Kreuzung Kasseler Straße / Waldstraße in Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache mit einer Fußgängerampel kollidierte. Nähere Informationen liegen zum Berichtszeitpunkt nicht vor, es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell