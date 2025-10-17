PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeuge verfolgt flüchtenden Ladendieb

Bremerhaven (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Donnerstagabend, 16. Oktober, in Bremerhaven-Geestemünde einen Ladendieb verfolgt, der zuvor in einem Supermarkt Waren entwendet hatte.

Gegen 18 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin, wie der 30-jährige Täter Kaubonbons aus einem Regal neben der Kasse nahm, sie in seine Jackentasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Kassiererin ihn auf den Diebstahl ansprach, ergriff der Mann die Flucht.

Ein 29-jähriger Kunde, der den Vorfall mitbekommen hatte, folgte dem Dieb sofort. An der Kreuzung Schillerstraße/Hamburger Straße gelang es ihm, den Flüchtenden bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Dabei schlug der Delinquent wild um sich und verletzte den couragierten Zeugen am Oberkörper. Die Einsatzkräfte nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weiteres Diebesgut - darunter einen elektronischen Rasierer und Rasierklingen -, das ebenfalls aus dem Supermarkt an der Georg-Seebeck-Straße stammte.

Wie sich herausstellte, war es nicht der erste Ladendiebstahl des Mannes. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 14:09

    POL-Bremerhaven: Schafe von Weide gestohlen - Zeugen gesucht

    Bremerhaven (ots) - Vier Schafe sind in der Zeit von Sonntag, 12.Oktober, 19 Uhr, bis Montag, 13.Oktober, 12 Uhr, in Bremerhaven-Wulsdorf gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Nach ersten Informationen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Weide an der Poggenbruchstraße. Dabei beschädigten sie sowohl einen Zaun als auch die Eingangspforte. Die Polizei bittet Zeugen, ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 12:11

    POL-Bremerhaven: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

    Bremerhaven (ots) - Zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Lagerhalle kam es in der Zeit von Freitag, 10. Oktober, 13.30 Uhr, bis Montag, 13. Oktober, 9.15 Uhr, in Bremerhaven-Fischereihafen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Außentür Zutritt in eine Lagerhalle an der Straße Am Lunedeich, Höhe Spitzbergenstraße. Was die Diebe stahlen, wird derzeit ermittelt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren