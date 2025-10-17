Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeuge verfolgt flüchtenden Ladendieb

Bremerhaven (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Donnerstagabend, 16. Oktober, in Bremerhaven-Geestemünde einen Ladendieb verfolgt, der zuvor in einem Supermarkt Waren entwendet hatte.

Gegen 18 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin, wie der 30-jährige Täter Kaubonbons aus einem Regal neben der Kasse nahm, sie in seine Jackentasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Kassiererin ihn auf den Diebstahl ansprach, ergriff der Mann die Flucht.

Ein 29-jähriger Kunde, der den Vorfall mitbekommen hatte, folgte dem Dieb sofort. An der Kreuzung Schillerstraße/Hamburger Straße gelang es ihm, den Flüchtenden bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Dabei schlug der Delinquent wild um sich und verletzte den couragierten Zeugen am Oberkörper. Die Einsatzkräfte nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weiteres Diebesgut - darunter einen elektronischen Rasierer und Rasierklingen -, das ebenfalls aus dem Supermarkt an der Georg-Seebeck-Straße stammte.

Wie sich herausstellte, war es nicht der erste Ladendiebstahl des Mannes. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

