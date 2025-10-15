Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schafe von Weide gestohlen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Vier Schafe sind in der Zeit von Sonntag, 12.Oktober, 19 Uhr, bis Montag, 13.Oktober, 12 Uhr, in Bremerhaven-Wulsdorf gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach ersten Informationen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Weide an der Poggenbruchstraße. Dabei beschädigten sie sowohl einen Zaun als auch die Eingangspforte.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell