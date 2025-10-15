PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schafe von Weide gestohlen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Vier Schafe sind in der Zeit von Sonntag, 12.Oktober, 19 Uhr, bis Montag, 13.Oktober, 12 Uhr, in Bremerhaven-Wulsdorf gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach ersten Informationen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Weide an der Poggenbruchstraße. Dabei beschädigten sie sowohl einen Zaun als auch die Eingangspforte.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Tatortes bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 12:11

    POL-Bremerhaven: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

    Bremerhaven (ots) - Zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Lagerhalle kam es in der Zeit von Freitag, 10. Oktober, 13.30 Uhr, bis Montag, 13. Oktober, 9.15 Uhr, in Bremerhaven-Fischereihafen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Außentür Zutritt in eine Lagerhalle an der Straße Am Lunedeich, Höhe Spitzbergenstraße. Was die Diebe stahlen, wird derzeit ermittelt. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 13:55

    POL-Bremerhaven: Radfahrer unter Alkoholeinfluss

    Bremerhaven (ots) - Weil ein 33-jähriger Mann am Samstagnachmittag, 11. Oktober, in Schlangenlinien durch Bremerhaven-Lehe radelte, ist er einer Polizeistreife aufgefallen. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der Hafenstraße in südlicher Richtung unterwegs und wies eine auffällige, unkontrollierte Fahrweise auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Radfahrer eine deutliche Alkoholisierung ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:58

    POL-Bremerhaven: Couragierte Zeugen stellen flüchtenden Ladendieb: Festnahme

    Bremerhaven (ots) - In einem großen Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Lehe ist es an der Pferdebade am frühen Donnerstagabend, 9.Oktober, gegen 18 Uhr, zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Aufmerksame Zeugen machten eine Mitarbeiterin des Marktes auf einen Mann aufmerksam, der Waren einsteckte und nun, ohne zu bezahlen, dabei war, den Markt zu verlassen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren