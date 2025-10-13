PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Bremerhaven (ots)

Weil ein 33-jähriger Mann am Samstagnachmittag, 11. Oktober, in Schlangenlinien durch Bremerhaven-Lehe radelte, ist er einer Polizeistreife aufgefallen.

Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der Hafenstraße in südlicher Richtung unterwegs und wies eine auffällige, unkontrollierte Fahrweise auf.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Radfahrer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine absolute Fahruntüchtigkeit hinwies.

In der Folge wurde dem 33-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 11:58

    POL-Bremerhaven: Couragierte Zeugen stellen flüchtenden Ladendieb: Festnahme

    Bremerhaven (ots) - In einem großen Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Lehe ist es an der Pferdebade am frühen Donnerstagabend, 9.Oktober, gegen 18 Uhr, zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Aufmerksame Zeugen machten eine Mitarbeiterin des Marktes auf einen Mann aufmerksam, der Waren einsteckte und nun, ohne zu bezahlen, dabei war, den Markt zu verlassen. Die ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:25

    POL-Bremerhaven: Schmuck aus Wohnung gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Bremerhaven (ots) - Bisher unbekannte Täter sind am Dienstag, 7. Oktober, in eine Wohnung in Bremerhaven-Lehe eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Der 58-jährige Bewohner hatte gegen 15 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Twischkamp verlassen. Als der Mann gegen 16.30 Uhr wieder zurückkehrte, stellte den Einbruch fest und alarmierte ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:51

    POL-Bremerhaven: Autodiebe bauen Unfall: Festnahme

    Bremerhaven (ots) - Ein mit zwei Personen besetzter VW Passat ohne Kennzeichen passierte in Bremerhaven-Lehe Dienstagnacht, 7. Oktober, gegen kurz nach Mitternacht, das Zolltor Rotersand, ohne der Haltaufforderung der Zollbeamten nachzukommen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das gesuchte Fahrzeug samt Insassen in der Kleinen Straße feststellen. Da das Fahrzeug offensichtlich frische Unfallspuren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren