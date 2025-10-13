Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Bremerhaven (ots)

Weil ein 33-jähriger Mann am Samstagnachmittag, 11. Oktober, in Schlangenlinien durch Bremerhaven-Lehe radelte, ist er einer Polizeistreife aufgefallen.

Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der Hafenstraße in südlicher Richtung unterwegs und wies eine auffällige, unkontrollierte Fahrweise auf.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Radfahrer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine absolute Fahruntüchtigkeit hinwies.

In der Folge wurde dem 33-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

