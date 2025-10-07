Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autodiebe bauen Unfall: Festnahme

Bremerhaven (ots)

Ein mit zwei Personen besetzter VW Passat ohne Kennzeichen passierte in Bremerhaven-Lehe Dienstagnacht, 7. Oktober, gegen kurz nach Mitternacht, das Zolltor Rotersand, ohne der Haltaufforderung der Zollbeamten nachzukommen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das gesuchte Fahrzeug samt Insassen in der Kleinen Straße feststellen. Da das Fahrzeug offensichtlich frische Unfallspuren aufwies, riefen die Beamten einen Funkstreifenwagen der Polizei Bremerhaven zur Unterstützung hinzu, welcher kurze Zeit darauf eintraf. Während den beiden Männern, 19 und 41 Jahre alt, unter anderem der Vorhalt einer Straßenverkehrsgefährdung gemacht wurde, stellten weitere Beamte des Zolls auf einem Firmengelände in der Franziusstraße fest, dass der graue Passat mutmaßlich von dort entwendet wurde. Bei der Überprüfung der Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass die beiden Bremerhavener keinen Führerschein haben. Trotz der Vorwürfe gaben sie sich unbeeindruckt. Der 41-jährige Verdächtige wurde allerdings aufbrausend und ging mit einem Gegenstand in der Hand auf die Beamten zu. Auf Aufforderung blieb er nicht stehen, sodass er von Einsatzkräften überwältigt werden musste. Da hier der Verdacht des Drogenkonsums bestand, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus an. Danach wurde der Mann in das Polizeigewahrsam gebracht. Der 19-jährige Verdächtige hingegen konnte im Anschluss der Maßnahmen gehen. Die Polizei stellte den Pkw sowie weitere Beweismittel sicher und ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, schweren Diebstahls sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

