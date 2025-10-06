Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher klauen Schlüssel und dann das Auto

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven-Lehe sind bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 18. September bis zum 4. Oktober in einem Mehrfamilienhaus an der Spadener Straße in eine derzeit unbewohnte Wohnung eingebrochen. Hausbewohner wurden misstrauisch, da die Fenster zur Hofseite einer Erdgeschoßwohnung seit einiger Zeit offenstanden, und informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter mutmaßlich von der Hofseite aus über ein Fenster in die Wohnung ein und durchwühlten dort sämtliche Schränke und Behältnisse. Dort nahmen sie einen Pkw-Schlüssel an sich und klauten den dazugehörigen im Hof geparkten Mercedes. Ob noch andere Dinge gestohlen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell