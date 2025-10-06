PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr: Golf-Fahrer fährt offenbar absichtlich Fußgänger an

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 20-jährigen Autofahrer wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ihm wird vorgeworfen, am Freitagnachmittag, 3. Oktober, in Bremerhaven-Lehe einen Fußgänger vorsätzlich angefahren zu haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr an der nördlichen Hafenstraße/Ecke Batteriestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein 23-jähriger Fußgänger zu dieser Zeit die Straße. Dabei kam es beinahe zur Kollision mit einem VW Golf, der in diesem Moment in die Hafenstraße einbog. Zwischen dem Fußgänger und dem 20-jährigen Autofahrer kam es daraufhin zu einem kurzen Wortwechsel. Als der Fußgänger weiterlaufen wollte, sei der Autofahrer plötzlich losgefahren. Der Fußgänger wich aus, doch der Pkw-Führer habe zurückgesetzt und sei erneut auf den Fußgänger zugefahren. Hierbei erfasste der Autofahrer den Fußgänger am Bein, jedoch ohne ihn zu verletzen. Dann sei das Auto weggefahren. Der 23-Jährige und ein Zeuge, der die Vorgänge beobachtet hatte, riefen danach die Polizei. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kehrte der 20-jährige Golf-Fahrer zum Ort des Geschehens zurück. Er bestritt gegenüber den Polizeibeamten die Vorwürfe. Aufgrund des vorgeworfenen Delikts sowie des unruhigen und aufbrausenden Verhaltens des Autofahrers wurde diesem ein Atemalkoholtest angeboten, welcher negativ ausfiel. Einen Drogenschnelltest lehnte der junge Mann ab, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Das Auto des Mannes beschlagnahmten die Polizisten als Tatmittel, auch sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

