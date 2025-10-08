PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schmuck aus Wohnung gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am Dienstag, 7. Oktober, in eine Wohnung in Bremerhaven-Lehe eingebrochen und haben Schmuck gestohlen.

Der 58-jährige Bewohner hatte gegen 15 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Twischkamp verlassen. Als der Mann gegen 16.30 Uhr wieder zurückkehrte, stellte den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter über die Eingangstür Zutritt ins Innere. Aus der Wohnung nahmen sie einen Schmuckkasten, indem sich Goldschmuck befand mit und entkamen später unerkannt.

Wer im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich Am Twischkamp und Weg 16 gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 12:51

    POL-Bremerhaven: Autodiebe bauen Unfall: Festnahme

    Bremerhaven (ots) - Ein mit zwei Personen besetzter VW Passat ohne Kennzeichen passierte in Bremerhaven-Lehe Dienstagnacht, 7. Oktober, gegen kurz nach Mitternacht, das Zolltor Rotersand, ohne der Haltaufforderung der Zollbeamten nachzukommen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das gesuchte Fahrzeug samt Insassen in der Kleinen Straße feststellen. Da das Fahrzeug offensichtlich frische Unfallspuren ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:43

    POL-Bremerhaven: Einbrecher klauen Schlüssel und dann das Auto

    Bremerhaven (ots) - In Bremerhaven-Lehe sind bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 18. September bis zum 4. Oktober in einem Mehrfamilienhaus an der Spadener Straße in eine derzeit unbewohnte Wohnung eingebrochen. Hausbewohner wurden misstrauisch, da die Fenster zur Hofseite einer Erdgeschoßwohnung seit einiger Zeit offenstanden, und informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter mutmaßlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren