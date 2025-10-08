Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schmuck aus Wohnung gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am Dienstag, 7. Oktober, in eine Wohnung in Bremerhaven-Lehe eingebrochen und haben Schmuck gestohlen.

Der 58-jährige Bewohner hatte gegen 15 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Twischkamp verlassen. Als der Mann gegen 16.30 Uhr wieder zurückkehrte, stellte den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter über die Eingangstür Zutritt ins Innere. Aus der Wohnung nahmen sie einen Schmuckkasten, indem sich Goldschmuck befand mit und entkamen später unerkannt.

Wer im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich Am Twischkamp und Weg 16 gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

