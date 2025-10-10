PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Couragierte Zeugen stellen flüchtenden Ladendieb: Festnahme

Bremerhaven (ots)

In einem großen Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Lehe ist es an der Pferdebade am frühen Donnerstagabend, 9.Oktober, gegen 18 Uhr, zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Aufmerksame Zeugen machten eine Mitarbeiterin des Marktes auf einen Mann aufmerksam, der Waren einsteckte und nun, ohne zu bezahlen, dabei war, den Markt zu verlassen.

Die Mitarbeiterin lief dem mutmaßlichen Ladendieb hinterher und forderte ihn auf, stehenzubleiben. Doch der reagierte nicht. Der 57-Jährigen gelang es, den Mann an der Kapuze zu greifen. Dieser riss sich jedoch los, so dass die Frau stürzte. Das bemerkte ein weiterer couragierter Zeuge. Gemeinsam gelang es den beiden Zeugen sodann, den Flüchtenden bis zum Eintreffen der bereits alarmierten Polizei festzuhalten. Für die Beamten handelt es sich bei dem Ladendieb um einen ihnen bereits aus anderen Diebstählen bekannten Mann. Erst wenige Stunden zuvor hatte dieser in einem anderen Verbrauchermarkt einen Ladendiebstahl begangen. Die Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls und lobt ausdrücklich das aufmerksame Verhalten der Zeugen. Auch dieser Fall zeigt: Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten umgehend den Notruf der Polizei 110 zu wählen. Mehr Informationen zur Zivilcourage gibt es auf der Webseite: http://www.aktion-tu-was.de/

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

