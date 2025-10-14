Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Bremerhaven (ots)

Zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Lagerhalle kam es in der Zeit von Freitag, 10. Oktober, 13.30 Uhr, bis Montag, 13. Oktober, 9.15 Uhr, in Bremerhaven-Fischereihafen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Außentür Zutritt in eine Lagerhalle an der Straße Am Lunedeich, Höhe Spitzbergenstraße. Was die Diebe stahlen, wird derzeit ermittelt.

Wer in der Nähe der Straßen Am Lunedeich/ Spitzbergenstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 mit der Polizei Bremerhaven in Verbindung zu setzen.

