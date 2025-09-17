Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei stellt gefälschte Dokumente am Flughafen Stuttgart sicher - Familie festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Montagmorgen (15.09.2025) führten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der Luftsicherheitskontrolle eine Personenkontrolle einer fünfköpfigen Familie durch. Anlass war der Fund mehrerer Messer im Handgepäck.

Bei der Kontrolle der vorgelegten spanischen Reisepässe ergab sich der Verdacht der Urkundenfälschung. Im Zuge weiterführender Ermittlungen konnten vermutlich ebenfalls gefälschte afghanische Dokumente sichergestellt werden, die Hinweise auf eine afghanische Staatsangehörigkeit der Familie geben sollten.

Weitere Ermittlungen und Recherchen in verschiedenen Datenbanken brachten letztendlich die indische Staatsangehörigkeit aller Familienmitglieder zu Tage.

Hinweise zur Motivlage der beabsichtigten Ausreise, sowie der Nutzung der gefälschten Dokumente konnten bislang nicht gewonnen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde die Familie am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Vier Familienmitglieder wurden anschließend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das jüngste, noch minderjährige Kind wurde in die Obhut des zuständigen Jugendamtes übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell