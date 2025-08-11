Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Dachstuhlbrand in Windhagen: Keine Verletzten, Haus unbewohnbar

Windhagen (ots)

Am Montagmorgen kam es in Windhagen zu einem Dachstuhlbrand. Der Dachstuhl brannte vollständig aus. Verletzt wurde beim Einsatz niemand.

Gegen kurz vor 8:00 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle ein. Die ersten Einsatzkräfte konnten bereits auf der Anfahrt eine massive Rauchentwicklung bestätigen.

Es brannte im Bereich des Obergeschosses sowie im Dachstuhl des Einfamilienhauses. Umgehend wurde ein Löschangriff von außen sowie parallel ein Innenangriff durch einen Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurde auch über die Drehleiter gelöscht.

Zwei Jugendliche, die sich beim Ausbruch des Feuers noch im Gebäude befanden, konnten das Haus selbstständig vor Ankunft der Feuerwehr verlassen. Vor Ort betreute die Feuerwehr die Jugendlichen zunächst bis der Rettungsdienst die Versorgung übernahm. Es war keine weitere Behandlung im Krankenhaus erforderlich.

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden Glutnester gesucht und abgelöscht. Im Verlauf des Tages wurde die Einsatzstelle mehrfach kontrolliert und letzte Glutnester abgelöscht.

Im Einsatz waren unter der Leitung von Wehrleiter Arnold Schücke rund 50 Kräfte der Feuerwehren aus Windhagen, Asbach, Neustadt und Vettelschoß.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell