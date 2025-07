FW VG Asbach: Feuerwehren der Verbandsgemeinde Asbach kamen zum VG-Feuerwehrtag zusammen

Feuerwehr VG Asbach

Fernthal

Ende Juni fand im Bürgerhaus Fernthal der jährliche Verbandsgemeinde-Feuerwehrtag statt. Ausrichter war in diesem Jahr die Feuerwehr Fernthal, die gleichzeitig ihr 125-jähriges Bestehen feierte. Vertreter aller Einheiten aus den neun Feuerwehren der VG Asbach kamen zusammen, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken und zahlreiche Neuaufnahmen sowie Ehrungen zu feiern.

Wehrleiter Arnold Schücke begrüßte neben den Feuerwehrfrauen und -männern auch zahlreiche Ehrengäste. Unter ihnen waren Bürgermeister Michael Christ, der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Volker Lemgen sowie Vertreter der Ortsgemeinden und Mitglieder der politischen Gremien. In seinem Jahresrückblick zeigte sich Wehrleiter Schücke erfreut über die weiterhin stabile Entwicklung der Mitgliederzahlen. Er sprach den zuständigen Mitarbeitenden der Verwaltungen von Verbandsgemeinde und Landkreis sowie den zuständigen Brand- und Katastrophenschutzinspekteuren seinen Dank für die enge und konstruktive Zusammenarbeit aus.

Bürgermeister Michael Christ hob in seinem Grußwort die Investitionen und Fortschritte im Feuerwehrwesen hervor. Besonders der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Asbach komme nun voran. Er betonte erneut die große Bedeutung des Ehrenamts und lobte die engagierte Arbeit der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. Der Verbandsgemeinderat stehe geschlossen hinter den Belangen der Feuerwehr, was sich auch in der Bereitstellung von Mitteln zeige. Es folgten Grußworte von Volker Lemgen, der einen kurzen Einblick in die Arbeit des Landkreises und der Kreisausbildung gab sowie von Ortsbürgermeister Thomas Junior, der seinen Dank an die Ehrenamtlichen aussprach. Im Anschluss an die Grußworte folgten die Beförderungen, Verpflichtungen, Ehrungen und Verabschiedungen.

Zu Oberbrandmeistern wurden Marc Stephan Klein (Asbach) und Jan Reifenhäuser (Etscheid) befördert. Die Beförderung zum Hauptbrandmeister konnten Marc Ewens (Etscheid), Rolf Limbach (Krautscheid) und Tim Wessel (Windhagen) entgegennehmen.

Zehn neue Feuerwehrangehörigen konnten anschließend durch Bürgermeister Michael Christ für den Einsatzdienst vereidigt werden. Für 15-Jährige Zugehörigkeit wurden Simon Bonitz (Fernthal), Lars Ewens (Neustadt) und Jan Reifenhäuser (Etscheid) geehrt. Für 25-Jährige Dienstzeit erhielten Markus Höller (Windhagen) und Alexander Klein (Altenhofen) das silberne Ehrenzeichen. Für die aktive Dienstzeit von 35 Jahren wurden Jörg Elsenbruch (Asbach), Frank Feldens (Windhagen) und Karl-Heinz Broich (Buchholz) mit dem goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erhielten Helmut Schumacher (Buchholz) und Wolfgang Steinebach (Windhagen) für 45-jährige aktive Dienstzeit.

Vier verdiente Feuerwehrkameraden wurden an diesem Abend aus dem aktiven Einsatzdienst verabschiedet: Karl-Heinz Broich (Buchholz), Werner Salz (Strauscheid), Helmut Schumacher (Buchholz) und Heinz-Peter Stockhausen (Buchholz). Bürgermeister Christ dankte allen für ihr langjähriges Engagement in der Feuerwehr und überreichte traditionell ein kleines Tanklöschfahrzeug mit besonderem Tankinhalt als Zeichen der Wertschätzung.

Nach dem gemeinsamen Abendessen, ging es über in die Jubiläumsfeier der Einheit Fernthal. Beim Open Air vor dem Feuerwehrhaus wurde mit einer Liveband gefeiert und der Abend ausklingen gelassen. Am Folgetag feierte die Feuerwehr Fernthal noch ihren Tag der offenen Tür.

