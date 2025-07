Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Viele Feuerwehreinsätze nach Starkregen in Asbach

Asbach (ots)

Nach einem heftigen Starkregen am Donnerstagmittag musste die Feuerwehr zu insgesamt neun Einsatzstellen ausrücken. Auch am Freitagmorgen kam es zu einem weiteren Einsatz in Folge der Unwetterlage.

Hauptsächlich handelte es sich um vollgelaufene Keller im Bereich der Ortsgemeinde Asbach. Die Einsatzkräfte waren über mehrere Stunden im Einsatz, um die betroffenen Gebäude leer zu pumpen und weiteren Schaden zu verhindern. Im Einsatz waren die Einheiten Asbach und Altenhofen. Über die Funkeinsatzzentrale in Asbach wurden alle Einsatzstellen koordiniert und zugeteilt.

Um Schäden durch Starkregen zu vermeiden, können Bürgerinnen und Bürger vieles selbst tun. Regeneinläufe sollten regelmäßig kontrolliert und stets freigehalten werden. Auch Regen- und Abflussrinnen sollten immer sauber gehalten werden, damit das Wasser schnell abfließen kann. Kommt es doch zu einer Überschwemmung, ist Vorsicht geboten und geflutete Bereiche sollten nicht betreten werden. Gleiches gilt gilt für überschwemmte Unterführungen. Im Notfall immer die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmieren und sich nicht selbst in Gefahr begeben.

Original-Content von: Feuerwehr VG Asbach, übermittelt durch news aktuell