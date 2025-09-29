PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brandstiftungen in unbewohnten Gebäuden gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte steckten in einem unbewohnten Gebäude am Samstagabend, 27. September am Schwabenweg in Paderborn Müll in Brand. Auch in einem unbewohnten Gebäude an der Riemekstraße entstand ein Brand. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ein Zeuge meldete gegen 19.40 Uhr den Brand in einem leerstehenden Bauerhofkomplex am Schwabenweg, In einer Räucherkammer brannte Müll, der durch die Feuerwehr bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht war. Es entstand kein Gebäudeschaden. Ein Zeuge meldetet gegen 19.40 Uhr mehrere verdächtige Personen an einem Firmengebäude an der Riemekstraße. Bei der Durchsuchung nach weiteren Personen stellten die Beamten Brandgeruch fest, der von einem offenbar durch Papiertücher gelegten Brand in einem Kellerraum ausging.

Die Polizei sucht Zeugen, wer an den Örtlichkeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

