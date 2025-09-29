PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Hövelhof (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Samstag, 13. September und Freitag, 26. September 13.40 Uhr in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße in Hövelhof ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter waren auf unbekannte Weise in das Haus gelangt, brachen den Keller auf und flohen mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

