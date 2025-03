Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Nachbarschaftsstreit endet mit Handgreiflichkeiten

Mannheim (ots)

Am Samstag, den 29.03.2025, gegen 01:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Ulmenweg zu einer Körperverletzung. Ein 19-jähriger Mann aus Mannheim geriet mit seinem 37-jährigen Nachbarn in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der jetzige Beschuldigte dem Geschädigten mit beiden Fäusten ins Gesicht. Der 37-jährige erlitt hierbei Prellungen und Rötungen an den Wangen. Zudem stürzte er durch den Schlag die Treppe hinunter und verletzte sich leicht am Rücken.

Der Geschädigte begab sich zur Dienstelle und erstattete eine Anzeige gegen seinen Nachbarn.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgrund Körperverletzung aufgenommen. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/33010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell