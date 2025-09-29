Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht nach diversen Einbrüchen Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in Paderborn-Elsen zwischen Donnerstag, 25. September, 17.00 Uhr, und Freitag, 26. September, 19.15 Uhr, in verschiedene Gebäude eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittelweg beschädigte der Täter das Schloss einer Gartenhütte und durchwühlte die Räumlichkeit. In einer Kita an der Straße Am Schlengerbusch zerstörte der Einbrecher ein Fenster und durchsuchte mehrere Räume. Schränke durchwühlte ein Täter auf einem Pferdehof an der Wewerstraße. An der Von-Ketteler-Straße beschädigte ein Unbekannter eine Terrassentür, um die Räume eines Jugendhauses zu durchwühlen. Er flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

