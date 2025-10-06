Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Fahrradladen eingebrochen

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Sonntag Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der Spesbacher Straße. Die Täter schlugen eine Schaufensterscheibe ein und griffen sich fünf E-Bikes, mit denen sie den Verkaufsraum wieder verließen. Neben der zerstörten Scheibe entstand dem Ladenbesitzer ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Ob ein Tatzusammenhang zu dem Einbruch am 1. Oktober 2025 besteht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6130301 ) ist auch Gegenstand dieser Ermittlungen. Wem sind zwischen 1 Uhr und 1:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell