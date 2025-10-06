PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenstände aus Spind gestohlen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In einem Fitnessstudio haben sich Langfinger am Freitagabend aus einem Umkleidespind bereichert. Die Täter nahmen zwischen 19:40 und 20 Uhr die Bluetooth-Kopfhörerbox, Kleider und den Geldbeutel eines 21-Jährigen Kunden an sich. Die Diebe setzten die EC-Karte des jungen Mannes, welche sich im Portemonnaie befand, auch direkt ein, wodurch ein mittlerer zweistelliger Betrag vom Konto des Bestohlenen abgebucht wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 von der Kriminalpolizei entgegengenommen. |kfa

