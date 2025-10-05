PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Diebstahl fremde EC-Karte benutzt

Weilerbach (ots)

Am Freitagabend wurde ein 21-jähriger Kaiserslauterer Opfer eines Diebstahls mit schwerwiegenden Folgen. Im Zeitraum von 19:40 Uhr bis 20:00 Uhr besuchte er das Fitnessstudio in Weilerbach. Als er zu seinem Spind zurückkehrte stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter aus dem Spind mehrere persönliche Gegenstände sowie seinen Geldbeutel gestohlen hat. Im Nachgang stellte der Geschädigte mehrere Abbuchungen von seinem Konto fest, da der Täter mit der entwendeten EC-Karte einkaufte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 in Verbindung zu setzen. |wil

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

