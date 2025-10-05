Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Herbstliches Wetter verursacht einige Polizeieinsätze

Westpfalz (ots)

Die erste Herbstwetterlage der Saison mit Regen und Wind, beschäftigte am Samstag auch die Polizeidienststellen in der Westpfalz.

Bis in die frühen Abendstunden kam es in der Region insgesamt zu 16 witterungsbedingten Einsätzen der Polizei. Diese verliefen aber ausnahmslos glimpflich.

Meistens verursachten umgestürzte Bäume oder Schilder Verkehrsstörungen, die allesamt schnell behoben waren.

In Callbach (Verbandsgemeinde Nahe-Glan) beschädigten herabfallende Dachziegel ein abgestelltes Auto. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der sogar im fünfstelligen Bereich liegen dürfte.

Auf der A 62, Nähe Qurinbach (Verbandsgemeinde Oberes Glantal), verlor ein Verkehrsteilnehmer bei Aquaplaning die Kontrolle über seinen PKW und stieß gegen die Leitplanke.

In allen polizeibekannten Fällen blieb es bei Sachschäden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe aller Ereignisse wurde ungefähr auf 25.000 Euro geschätzt.|re

