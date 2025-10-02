Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bikes gestohlen

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam in ein Fachgeschäft in der Spesbacher Straße eingedrungen. Ihre Beute: zwei hochwertige E-Bikes. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher gegen 2 Uhr das Schaufenster des Geschäftes ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Dort schnappten sie sich zwei Mountainbikes und flüchteten mit diesen in Richtung Spesbach. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter in der Nacht nicht mehr gesichtet werden.

Durch die zerstörte Scheibe und den Wert der Fahrräder liegt der Gesamtschaden bei rund 20.000 Euro.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die Hinweise auf den Fluchtweg der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

