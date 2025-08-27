Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Familienzusammenführung geglückt Bundespolizei schickt Kinder nach
München (ots)
Am Dienstagmittag (26. August) blieben drei Kinder nach der Abfahrt eines ICE im Hauptbahnhof München zurück. Deutsche Bahn und Bundespolizei organisierten die Familienzusammenführung in Frankfurt.
Gegen 13:45 Uhr teilte eine DB-Mitarbeiterin mit, dass drei Kinder im Alter von 9, 12 und 14 Jahren (belgischer und pakistansicher Nationalität) sich unbegleitet am Bahnsteig aufhielten. Kurz zuvor war ein ICE in Richtung Frankfurt abgefahren. Ermittlungen ergaben, dass sich die Mutter (pakistanische Staatsangehörige) mit dem Gepäck im Schnellzug befand, als sich unvermittelt die Türen schlossen.
Mitarbeiter der Deutschen Bahn und Beamte der Bundespolizei organsierten kurzerhand die Familienzusammenführung. Die unbegleiteten Minderjährigen wurden, nach Rücksprache und ausdrücklichen Wunsch der weder deutsch noch englisch sprechenden Mutter, in den ICE 624 gesetzt. In Frankfurt erwarteten Bundespolizisten die drei Kinder und führten sie mit der überglücklichen Mutter zusammen.
Rückfragen bitte an:
Tim Oberfrank
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Pressestelle
Telefon: 089 515 550 - 1105
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell