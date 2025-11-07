Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025 wurde im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr bis 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Mühlhausener Ortsteil Rettigheim, In den Hofwiesen, eingebrochen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt ins Haus. Im Inneren wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurden Schmuckstücke, Bargeld und ein Minitresor entwendet. Sowohl die Höhe des entstandenen Gesamtschadens als auch die des Diebstahlsschadens lassen sich derzeit nicht beziffern. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

