Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Überladener Anhänger verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr verlor ein 67-jähriger Skoda-Fahrer auf der L597 die Kontrolle über dessen Anhänger und verunfallte. Der 67-Jährige war von Mannheim in Richtung Ladenburg unterwegs, als der mit einem weiteren Auto beladene Anhänger kurz nach der Abfahrt Heddesheim ins Schleudern geriet. Der Anhänger war in Kombination mit dem Zugfahrzeug stark überladen. Ersten Ermittlungen zufolge war dies auch der Auslöser für den Kontrollverlust. Im weiteren Verlauf kam der 67-Jährige von der Fahrbahn ab, das aufgeladene Fahrzeug fiel vom Hänger und blieb in einem Gebüsch liegen. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

