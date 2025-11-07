Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsstreit zwischen Fußgänger und Autofahrer eskaliert - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch, den 05.11.2025 kam es um kurz nach 18:00 Uhr am Hauptbahnhof Heidelberg, an der Kurfürstenanlage, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, die in körperlicher Gewalt und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ausartete. Ein 35-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer fuhr auf der Kurfürstenanlage auf Höhe des Hauptbahnhofes in Richtung Westen. In dieser Fahrtrichtung herrschte zu dieser Zeit sogenannter Stop-and-Go-Verkehr. Ein 61-jähriger Fußgänger überquerte die Fahrbahn von der Kurfürstenpassage kommend in Richtung Hauptbahnhof. Die Fußgängerampel zeigte Rotlicht für ihn. Der Fußgänger und der Mercedes-Benz-Fahrer gerieten daraufhin in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der Fußgänger gegen das Dach des Wagens schlug, bevor er weiterlief. Der Autofahrer stieg in der Folge aus seinem Fahrzeug und folgte dem Fußgänger, der mittlerweile vor einer weiteren Fußgängerampel wartete. Dort trat er ihm unvermittelt mit voller Kraft in den Rücken, so dass der Fußgänger auf die angrenzende linke Fahrspur stürzte und zunächst liegen blieb. Ein weiteres Auto, das auf der rechten Fahrspur fuhr, bremste aufgrund der auf der Fahrbahn liegenden Person sein Fahrzeug ab. Der Mercedes-Benz-Fahrer lief zurück zu seinem Auto und fuhr davon. Der Fußgänger klagte hiernach über Schmerzen an der linken Schulter, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung aber ab. Der 35-Jährige konnte im Nachgang über das Kennzeichen identifiziert werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Personen, die sachdienliche Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten sich unter der Tel.: 06221 18570 an das Polizeirevier Heidelberg Mitte zu wenden.

