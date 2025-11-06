PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Geldinstitut; PM Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Entgegen der ersten Meldungen betrat der Täter bereits um 8 Uhr und nicht wie zunächst gemeldet um 08:50 Uhr die Räumlichkeiten der Bank. Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiterhin an. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten zudem Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Vorfeld der Tat und im Umfeld der Bank gemacht haben, sich unter der Tel.: 0621 / 174-4444 beim Kriminalpolizeilichen Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

