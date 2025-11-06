Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB656: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch um kurz vor 8 Uhr kam es auf der A656 zu einer Kollision, bei der drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste eine Opel-Fahrerin kurz vor der Anschlussstelle Seckenheim in Fahrtrichtung Mannheim verkehrsbedingt abbremsen. Einem nachfolgenden Audi-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig, sein Auto abzubremsen, wonach er mit dem Heck des Opels zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi an die Betonleitwand geschleudert und prallte in der Folge mit einem unbeteiligten VW zusammen. Die Fahrerin des Opels wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht abschließend geklärt. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn bis 8:10 Uhr voll gesperrt. Die Autobahnpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Zusammenstoßes und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/47093-0 zu melden.

