POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Geldinstitut; PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit fahndet die Polizei nach einem bislang unbekannten Täter, der am Donnerstagmorgen, gegen 08:50 Uhr, ein Geldinstitut in der Eichendorffstraße überfiel. Informationen zu den Tatumständen liegen bislang noch nicht vor. Die Fahndungsmaßnahmen, unter Hinzuziehung des Polizeihubschraubers, dauern derzeit noch an.
Personenbeschreibung des Gesuchten:
männlich, kräftige Statur, ca. 175-180 cm groß, schwarzer Hoodie, dunkelgrüne Steppweste, osteuropäischer Akzent
Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell