Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf B 37 mit zwei Verletzten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch war ein 90-Jähriger mit einem Mercedes auf der Uferstraße/B 37 aus Richtung Hirschhorn nach Eberbach unterwegs. Um kurz vor 21:30 Uhr übersah der Fahrer einen Nissan, der auf Höhe der Einmündung der Gammelsbacher Straße/B 45 an einer Ampel hielt. Nahezu ungebremst prallte der Mercedes auf das Heck des Nissan. Sowohl der 90-Jährige wie auch der 42-jährige Fahrer des Nissan verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Senior kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand ein Totalschaden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf mindestens 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Anschließend war aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe eine Reinigung der Fahrbahn notwendig. Das Polizeirevier Eberbach übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell