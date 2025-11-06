PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5, Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost: Zufahrtsperrung nach Verkehrsunfall, PM Nr. 2

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Wie bereits berichtet (htps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6152438) wurde gegen 01:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 5 im Zufahrtsbereich der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost gemeldet. Hierbei wurde der alleinbeteiligte 25-jährige Fahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach erfolgter Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten konnte der Zufahrtsbereich der Tank- und Rastanlage gegen 05:30 Uhr wieder freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Autobahnpolizeireviers Walldorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
