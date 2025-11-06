Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost: Zufahrtsperrung nach Verkehrsunfall, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es auf der BAB 5 im Zufahrtsbereich der Tank und Rastanlage Hardtwald-Ost in Fahrtrichtung Norden zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls bei dem ein Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam und eine Person verletzt wurde. Details zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor. Derzeit ist der Zufahrtsbereich der Tank und Rastanlage gesperrt.

