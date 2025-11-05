Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B36: Zwei leicht Verletzte und Sachschaden nach Unfall mit drei beteiligten Autos

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Unfall auf der B 36 zwischen Mannheim-Rheinau-Süd und Brühl-Rohrhof.

Gegen 06:45 Uhr fuhren ein 42-jähriger Renault-Fahrer sowie eine 37-jährige Peugeot-Fahrerin und eine 28-jährige Fiat-Fahrerin hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Schwetzingen.

Da der Verkehr auf Höhe des Verzögerungsstreifens der Bundesstraße in der Nähe einer eingerichteten Baustelle stockte, mussten die fahrzeugführenden Personen ihre Autos abbremsen.

Die 28-jährige Fiat-Fahrerin erkannte dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit dem Heck des vor ihr fahrenden Peugeot nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot im weiteren Verlauf in den Renault des 42-Jährigen geschoben.

Die Unfallverursacherin sowie die 37-jährige Peugeot-Fahrerin wurden leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Autos der Frauen wurden so stark beschädigt, dass diese nach der Kollision nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Der 42-Jährige konnte seine Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen. Der durch den Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

