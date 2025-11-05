Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Autoreifen beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag zwischen 06:35 Uhr und 19:40 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin die beiden linken Reifen eines Tesla. Das Auto war in der Schriesheimer Straße, nahe der Einmündung zur Hardtwaldstraße, abgestellt. Das Motiv der Tat sowie die Sachschadenshöhe sind bislang noch unbekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

