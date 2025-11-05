PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Autoreifen beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag zwischen 06:35 Uhr und 19:40 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin die beiden linken Reifen eines Tesla. Das Auto war in der Schriesheimer Straße, nahe der Einmündung zur Hardtwaldstraße, abgestellt. Das Motiv der Tat sowie die Sachschadenshöhe sind bislang noch unbekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

