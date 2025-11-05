PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtverstoß führt zu Unfall im Einmündungsbereich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Missachtung der Vorfahrt führte am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer und ein Motorradfahrer beteiligt waren.

Ein 20-jähriger VW-Fahrer war gegen 21:30 Uhr auf der Friedrichsdorfer Landstraße unterwegs und missachtete an der Einmündung zur Wilhelm-Blos-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Zweiradfahrers. Der 17-jährige Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem VW nicht mehr verhindern. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt. Der 20-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl an der Maschine der Marke Sachs als auch an dem VW entstand ein Sachschaden. Die Höhe des gesamten Sachschadens beläuft sich auf knapp 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

