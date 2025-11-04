Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw steckt in Unterführung fest, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 14:30 Uhr blieb am Dienstag ein Lkw in der Unterführung der Bahnstrecke stecken. Das Fahrzeug fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Mauer unterwegs. Allerdings war der 7,5-Tonner zu hoch für die Unterführung, weshalb es zur Kollision mit der Decke der Unterführung kam. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt, jedoch hat sich das Fahrzeug verkeilt, weswegen mit einer aufwendigen Bergung zu rechnen ist. Aufgrund des Unfalls ist der Bahnverkehr auf der darüberliegenden Strecke gesperrt und es kommt zu einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell