PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw steckt in Unterführung fest, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 14:30 Uhr blieb am Dienstag ein Lkw in der Unterführung der Bahnstrecke stecken. Das Fahrzeug fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Mauer unterwegs. Allerdings war der 7,5-Tonner zu hoch für die Unterführung, weshalb es zur Kollision mit der Decke der Unterführung kam. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde niemand verletzt, jedoch hat sich das Fahrzeug verkeilt, weswegen mit einer aufwendigen Bergung zu rechnen ist. Aufgrund des Unfalls ist der Bahnverkehr auf der darüberliegenden Strecke gesperrt und es kommt zu einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 13:23

    POL-MA: Heidelberg - Unbekannter wirft Fahrrad auf Hausdach - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am 03.11.2025 warf eine unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 19:45 Uhr ein Fahrrad von der Bushaltestelle am Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen auf das Dach eines benachbarten Hauses. Hierbei entstand Sachschaden sowohl am Fahrrad als auch am Hausdach. Das Fahrrad musste von der Berufsfeuerwehr Heidelberg mittels Drehleiter vom ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:07

    POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Hockenheim. Eine 39-jährige Frau war gegen 10.45 Uhr mit ihrem Nissan auf der Schwetzinger Straße in Richtung Untere Hauptstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Unteren Hauptstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren