Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Unbekannter wirft Fahrrad auf Hausdach - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am 03.11.2025 warf eine unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 19:45 Uhr ein Fahrrad von der Bushaltestelle am Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen auf das Dach eines benachbarten Hauses. Hierbei entstand Sachschaden sowohl am Fahrrad als auch am Hausdach. Das Fahrrad musste von der Berufsfeuerwehr Heidelberg mittels Drehleiter vom Dach geborgen werden. Das Hausdach hatte durch den Aufprall mehrere Löcher davongetragen. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden. Hinweise zur unbekannten Täterschaft gibt es bislang nicht. Das Fahrrad wurde sichergestellt und zum Polizeirevier Heidelberg-Süd, welches die weiteren Ermittlungen führt, gebracht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

