Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der L590.

Ein 62-jähriger Mann war gegen 8.45 Uhr mit seinem Mercedes-Transporter auf der L590 von Neckarwimmersbach in Richtung Schwanheim unterwegs. In einer Linkskurve kam er dabei zu weit nach links und stieß mit dem Ford einer 50-jährigen Frau zusammen, die ihm entgegenkam.

Die Fahrerin des Ford erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und begab sich selbständig in medizinische Betreuung.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während des Abschleppvorgangs wurde die Fahrbahn vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Eberbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell