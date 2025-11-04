PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer nach Kollision mit LKW leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 9:30 Uhr verletzte sich ein E-Scooter-Fahrer im Kreuzungsbereich Jahnstraße/Berliner Straße, nachdem er von einem LKW erfasst wurde. Der 33-jährige LKW-Fahrer war auf der Berliner Straße in Richtung Bergheim unterwegs, als er nach rechts in die Jahnstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er den rechts daneben fahrenden E-Scooter-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte der 43-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Er musste vor Ort ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

