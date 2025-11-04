PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: LKW kollidiert mit Baustellenfahrzeug

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen gegen 10:20 Uhr kollidierte auf der Straße In der Neckarhelle ein LKW mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Baustellenfahrzeug und verletzte hierdurch einen Arbeiter. Ein 43-jähriger Arbeiter stellte den Transporter in einem Baustellenbereich entgegen der Fahrtrichtung ab und befand sich am Heck des Fahrzeugs. Der 32-jährige LKW-Fahrer war von Kleingemünd in Richtung Ziegelhausen unterwegs, als er den Transporter mit dem rechten Außenspiegel touchierte. Der Außenspiegel riss hierbei die geöffnete Flügeltür der Ladefläche mit sich, wodurch der 43-Jährige getroffen und am Arm verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

