Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am späten Montagabend gegen 23:50 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Lebensmittelgeschäft in der Eichendorffstraße einzubrechen. Die Unbekannten beschädigten die Eingangstür, indem diese einseitig nach innen eingedrückt wurde. Vermutlich durch die Alarmauslösung ließ die Täterschaft von weiteren Tathandlungen ab und flüchtete. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Erste Spuren konnten vor Ort gesichert werden. Diese werden derzeit durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik ausgewertet.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 3301-0 entgegen.

