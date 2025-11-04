Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall in Baustelle, PM 1

Mannheim (ots)

Um kurz vor 7 Uhr ereignete sich auf der B 36 bei Mannheim-Rheinau ein Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Schwetzingen. Nach aktuellem Erkenntnisstand kam es in einer Baustelle zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Aufgrund des Unfalls im Baustellenbereich kommt es auf der B 36 kurz vor der Abfahrt Brühl-Rohrhof zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

