Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag wurden der Polizei mehrere Einbrüche in verschiedenen Mannheimer Stadtteilen gemeldet. In Mannheimer-Wallstadt drang am Freitag eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 7:30 Uhr und 19:15 Uhr in eine Wohnung in der Storchenstraße ein. Sie überwand die Verglasung der Balkontür und gelangte so ins Innere der Wohnung. Was genau entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Am Freitagabend kam es zwischen 19:00 Uhr und 22:15 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Dieses Mal betraf es die Lemaitrestraße im Stadtteil Käfertal. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte die bislang unbekannte Täterschaft über den Garten zum Wintergarten des Einfamilienhauses. Dort wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet, um sich so Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Die Täterschaft durchsuchte alle Räume sowie den Keller und verließ das Gebäude wieder über die Terrasse. Gestohlen wurden eine bislang unbekannte Menge an Schmuck sowie Bargeld. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 15 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Sonntag wurde in ein Einfamilienhaus in der Sachsenstraße in Mannheim-Vogelstang eingebrochen. Nach bisherigem Erkenntnisstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zum Grundstück, indem sie eine etwa zwei Meter hohe Mauer überstieg. Anschließend begab sie sich zur rückwärtig gelegenen Terrassentür, schlug dort gewaltsam die Glasscheibe ein, griff durch die entstandene Öffnung und entriegelte die Tür. Schubladen, Schränke und Behältnisse wurden geöffnet und durchwühlt. Die Täterschaft hatte es auf Bargeld und auf einen Nerzmantel abgesehen. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden liegt, ist noch unklar. Ob die Taten miteinander oder mit anderen Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei nun leitet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell zum Schutz gegen Einbruch:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell