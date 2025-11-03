Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Spraydose explodiert

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines lauten Knalls, einer geborstenen Fensterscheibe sowie eines zerstörten Rollladens in den Mannheimer Innenstadtquadraten alarmiert.

Gegen 21.30 Uhr kam es im Quadrat L 12 zu einem lauten Knall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 20-jährige Bewohner eine Spraydose auf einem warmen Heizkörper in einer Wohnung im 5. Obergeschoss des Anwesens abgestellt. Durch die Hitze geriet die Dose in Brand und explodierte schließlich. Hierdurch wurden sowohl eine Fensterscheibe als auch ein Rollladen zerstört. Die Flammen konnte der 20-Jährige mit einer Decke löschen. Er blieb unverletzt.

Während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurde das Anwesen geräumt und die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesperrt.

Es war Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

