POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 18.10.2025 gegen 01:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Speicher mit seinem Personenkraftwagen die Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich, als die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich auf diesen aufmerksam wurden.

Im Zuge der Nachfahrt wurden Hinweise auf Verkehrsunsicherheit festgestellt, was sich durch die unsichere Fahrweise belegen ließ.

Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle wurde eine alkoholbedingte Beeinflussung von 1,7 Promille festgestellt.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

